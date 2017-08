Neustart von UNO Shopping

Noch beherrschen die Handwerker das Uno Shopping in Leonding, Mitte September sollen die ersten Geschäfte eröffnen. Wie einer der neuen Eigentümer, Hubert Wagner gegenüber dem ORF OÖ sagte, sind 30.000 Quadratmeter bereits fix vermietet.

Es werde eine schleichende Eröffnung im Bezirk Linz-Land, so Wagner am Donnerstag - Schritt für Schritt werden die Geschäfte aufmachen. Unter den neuen Firmen seien ein Outlet und ein Sportgeschäft, zu dem auch eine Werkstatt und eine im Freien liegende Mountainbike-Teststrecke gehören werden.

ORF

„Wohnprojekt vom Tisch“

Für die restlichen 20.000 Quadratmeter gebe es auch schon Verhandlungen - wie etwa mit Interspar, so Wagner. Deshalb seien auch die ursprünglichen Gedanken an ein Wohnprojekt in der UNO Shopping derzeit vom Tisch.

Ende des Vorjahres war das einst achtgrößte Einkaufszentrum des Landes, von drei Mühlviertler Investoren gekauft worden. Ein Drittel gehöre der Linzer RoomBuus Baudienstleistungs GmbH mit Geschäftsführer Joachim Pawelka, zwei Drittel der W&H Realitäten Entwicklungs- und Verwaltungs GmbH von Josef Hofer und Hubert Wagner.

450 Arbeitsplätze für Leonding

Man verstehe sich nicht als Konkurrenz zur nahen PlusCity in Pasching, heißt es auch jetzt. Es gehe in erster Linie um qualitativ hochwertige Arbeitskräfte, so Wagner. Die Arbeitsplätze sind auch für den Leondinger Bürgermeister Walter Brunner (SPÖ) ein wesentlicher Punkt. Er hofft, dass die Belebung der UNO Shopping gelingt und damit bis zu 450 Arbeitsplätze geschaffen werden können.