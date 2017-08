Aufregung um altes Gebäude in Gmunden

In Gmunden ist am Donnerstag Aufregung um ein altes Gebäude nahe der Traunbrücke ausgebrochen. Von Abrissarbeiten an der sogenannten „Kösslmühle“ war die Rede. Der Gebäudebesitzer stellte klar, lediglich ein Baum wurde entfernt.

Ausgelöst wurde die Aufregung, als Passanten ein großes Loch im linken oberen Teil des Gebäudes entdeckten und Abbrucharbeiten vermuteten. Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) wurde eingeschaltet und hat als Baubehörde erster Instanz einen sofortigen Baustopp erwirkt, weil es keine Abbruchgenehmigung für das Gebäude und auch kein Ansuchen dafür zu finden war.

Stadtgemeinde Gmunden

„Es ging um umgefallenen Baum“

Das war auch nicht vorgesehen, stellte der Gebäudebesitzer aus Altmünster im Gespräch mit Radio Oberösterreich klar, da sei ein falscher Eindruck entstanden. Es ging lediglich um einen umgefallenen Baum, der vom Dach des Gebäudes entfernt werden sollte. Dabei sei ein Teil der Fassade abgefallen und Statiker hätten wackelige Stücke entfernt, damit niemand gefährdet werde.

Eine Aussage, die nun auch von der Bezirkshauptmannschaft Gmunden überprüft wird. Denn laut Krapf gehe es darum, ob eine Verwaltungsübertretung vorliegt oder nicht. Um das Gebäude gibt es schon länger Diskussionen. Seit Herbst 2016 ist sogar eine Bürgerinitiative zur „Rettung der Kösslmühle“ aktiv. Das Gebäude solle erhalten bleiben, es sei wesentlich für das Ortsbild, wenn man von der Traunbrücke blickt, so die engagierten Bürgerinnen und Bürger.

Kein Denkmalschutz

Denkmalgeschützt sei es aber nicht. Was das äußere Erscheinungsbild betrifft, berufen sich die neuen Besitzer auf eine Einschätzung des Landeskonservatorats für Oberösterreich aus dem Jahr 2014 - das Haus sei mit den geschwungenen Giebeln in Barockform erst in der zweiten Hälfte des 20sten Jahrhunderts gestaltet worden.

Die neuen Besitzer haben ein Bauprojekt eingereicht, über das vom Gestaltungsbeirat der Stadt Gmunden derzeit noch beraten wird. Denn laut Bürgermeister befinde sich das Gebäude in einer sensiblen Lage, was das Stadtbild betrifft.