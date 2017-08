Suche nach Tätern nach Schlägerei in Volksgarten

Wieder ist im Linzer Volksgarten eine brutale Schlägerei ausgebrochen. Dabei sollen acht Männer gemeinsam auf einen 17-Jährigen losgegangen sein. Die Polizei bittet um Hinweise bei der Suche nach den flüchtigen Tätern.

Es war in der Linzer Innenstadt nicht zu überhören: Mehrere Polizeiautos rasten gegen 20.00 Uhr mit Blaulicht Richtung Volksgarten. Alarmiert wurde das Großaufgebot an Polizisten wegen einer Messerstecherei: Acht Männer dürften geschlossen in einer Gruppe auf einen 17-jährigen Linzer losgegangen sein.

ORF/Andreas Mittendorfer

Der Linzer gab an, von drei Männern - vermutlich afghanischer Herkunft - im Park angesprochen worden zu sein. Weil er sie nicht verstanden habe, habe er sich von ihnen abgewandt und sie ignoriert. Das soll die Angreifer vermutlich so provoziert haben, dass sie auf ihn losgingen. Insgesamt acht Männer schlugen auf ihn ein. Sie hätten sich Gürtel um die Fäuste gewickelt und ihn geschlagen, sagte der 17-Jährige. Er erlitt dadurch Prellungen und eine Rissquetschwunde an der Stirn und musste verletzt in das Linzer Unfallkrankenhaus gebracht werden.

Die Täter sind flüchtig. Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich bei der Polizeiinspektion oder unter der Nummer 059133/4592100 zu melden.

ORF/Andreas Mittendorfer

Dritte Messerstecherei in drei Wochen

Der Volksgarten ist immer wieder Brennpunkt für handgreifliche Auseinandersetzungen. Binnen weniger Wochen war der Vorfall bereits die dritte Messerstecherei im Linzer Volksgarten. Mehr dazu in: „Blutiger Rachefeldzug in Linz“ (ooe.ORF.at)