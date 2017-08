NR-Wahl: Wahlbeisitzer sind fixiert

Die Nationalratswahl am 15. Oktober wirft bereits ihre Schatten voraus. In Oberösterreich sind jetzt in den Gemeinden und Bezirken alle Wahlbeisitzer nominiert worden, hieß es am Donnerstag von der Landeswahlbehörde.

Oberösterreich ist jetzt schon für die Nationalratswahl bereit, denn alle Beisitzer stehen bereits fest, sagte der Leiter der Landeswahlbehörde, Michael Gugler im Gespräch mit Radio Oberösterreich: „Es war kein Problem die ausreichende Anzahl zu finden“. Nach den Turbulenzen bei der Bundespräsidentenwahl mit insgesamt drei Wahlgängen wollten einzelne Leute ausscheiden, jetzt sei die Vorbereitung problemlos gelaufen, so Gugler.

10.000 Wahlbeisitzer in ganz OÖ

Die Wahlbeisitzer werden von den Parteien gestellt, je nach Wahlergebnis der letzten Nationalratswahl 2013. Bis 4. August hatten sie Zeit um die Beisitzer zu nomieren, diese werden jetzt bis spätestens 15. August von den Bürgermeistern oder sogar vom Landeshauptmann angelobt.

Laut der Landeswahlbehörde gibt es insgesamt rund 10.000 Beisitzer in ganz Oberösterreich inklusive der Ersatzbeisitzer, falls jemand ausfällt.

Insgesamt 1.800 Wahllokale

Gewählt wird in insgesamt 1.800 Wahllokalen. Den Männern und Frauen kommt eine verantwortungsvolle Aufgabe zu. Sie müssen kontrollieren, ob Wähler stimmberechtigt sind und später die Stimmen auszählen.

Dabei gilt es ungültige Stimmen von gültigen zu trennen. Mit einem speziellen Online-Leitfaden des Bundeskanzleramtes können sie sich vorbereiten, damit Pannen bei der Auszählung vermieden werden.

