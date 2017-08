Wohnhausbrand im Innviertel

In einem Wohnhaus ist am Mittwochnachmittag in St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried) ein Feuer ausgebrochen. Sechs Feuerwehren stehen seit mehr als zwei Stunden in Löscheinsatz. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Kurz nach 14.00 Uhr ging der Brandalarm bei den Feuerwehren ein. Aus unbekannter Ursache war in der Garage Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich in kurzer Zeit im Dachstuhl aus.

foto-scharinger.at

Helfer verletzte sich am Fuß

Sechs Feuerwehren stehen seither im Einsatz, mittlerweile soll der Brand aber unter Kontrolle sein. Die Familie blieb bei dem Feuer unverletzt. Ein Feuerwehrmann soll bei dem Einsatz eine Fußverletzung erlitten haben und von der Rettung versorgt worden sein.