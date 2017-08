30 Jahre „Der neue Heimatfilm“

Das Filmfestival „Der neue Heimatfilm“ verwandelt die Freistädter Altstadt heuer bereits zum 30. Mal in ein Mekka für alle Heimatfilm-Fans. Heimat ist ein Thema, das in der heutigen Zeit aktueller scheint denn je.

Nicht erst seit der Flüchtlingskrise ist der Begriff „Heimat“ in vielerlei Hinsicht wieder verstärkt in unser gesellschaftliches Bewusstsein gerückt. Weit weg von kitschiger Idylle und buntem Happy End setzt sich das Freistädter Filmfestival „Der neue Heimatfilm“ seit 1988 mit diesem Thema in all seinen Facetten auseinander.

„Die Einsiedler“

Die besondere Verbundenheit des Festivals zum Nachbarland Italien drückt sich heuer unter anderem mit dem Film „Die Einsiedler“ aus. Die bei der Weltpremiere in Venedig bejubelte deutsch-österreichisch-italienische Koproduktion erzählt von einem Bergbauernsohn, der sich zwischen einem Leben mit seiner Mutter am Hof in der Einsamkeit der Alpen und einem Leben im Tal entscheiden muss.

Mehr als 40 Filme ab dem 23. August zu sehen

Mehr als 40 nationale und internationale Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme werden bei der diesjährigen Jubiläumsausgabe des Festivals ab 23. August gezeigt.

