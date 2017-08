Weitere Operationen für Hai-Opfer nötig

Mehrere Folge-Operationen kommen auf das 24-jährige Hai-Opfer zu, das seit Montag in der Linzer Uniklinik behandelt wird. Diese Auskunft und dass die junge Niederösterreicherin außer Lebensgefahr ist, teilte das Spital mit.

Nach der Hai-Attacke im Roten Meer in Ägypten am Samstag braucht die 24-jährige Niederösterreicherin viel Kraft für ihre Genesung. Inzwischen ist sie außer Lebensgefahr. Am Montagabend wurde sie in die Linzer Uni-Klinik überstellt und dort schon auf die Normalstation verlegt. Nun kommen auf die junge Frau noch weitere Operationen zu.

Keine weiteren Auskünfte erwünscht

Nach Angaben der Kliniksprecherin Astrid Petritz braucht die 24-jährige Frau viel Ruhe. Außerdem hat sie darum gebeten, dass keine weiteren Auskünfte über ihre Verletzungen und ihren Gesundheitszustand veröffentlicht werden, und das sei zu respektieren, so Petritz.

Beim Beobachten von Delfinen angegriffen

Passiert ist die Hai-Attacke Samstagvormittag beim Schnorcheln. Die junge Frau wollte gemeinsam mit anderen Feriengästen eine Gruppe von Delfinen beobachten. Als sie etwa 40 bis 50 Meter weit weg von einem Steg war, wurde sie von dem Hai angegriffen - mehr dazu in Junge Frau im Roten Meer von Hai schwer verletzt (noe.ORF.at).