Rehe stießen Mofafahrer und Radlerin um

Zwei Rehe haben Dienstagabend schwere Verkehrsunfälle mit Verletzten verursacht. In Scharten (Bezirk Eferding) sprang ein Reh einen Mopedfahrer an, in Sierning (Bezirk Steyr-Land) wurde eine Radfahrerin umgestoßen.

Der 37-jährige Mopedfahrer war gegen 22.00 Uhr auf der Wallerner Straße in Scharten unterwegs, als plötzlich das Tier gegen sein Fahrzeug prallte. Der Mann stürzte und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht werden musste.

Auch Radlerin musste in Krankenhaus

Eine 53-jährige Frau aus Sierning radelte auf der Gemeindestraße Brandstatt in Richtung Sierning, wo sich auf beiden Seiten der Straße Maisfelder befinden. Das Reh wollte von rechts über die Fahrbahn wechseln und stieß die Radfahrerin um. Auch die Frau musste ins Spital, sie wurde ins LKH Steyr gebracht. Die Tiere setzten unbeirrt und wohl auch unverletzt ihren Weg fort.

Pixabay

22.000 „Wildwarner“ in Oberösterreich montiert

Um Wildunfälle zu vermeiden, wurden in den vergangenen Jahren mehr als 22.000 „Wildwarner“ entlang der Landesstraßen in Oberösterreich montiert. Die Geräte werden an die Leitpflöcke angeschraubt und schrecken die Tiere mittels akustischen oder optischen Signals ab, sobald sich ein Fahrzeug nähert. Allein im Jahr 2016/2017 sei die Zahl der Wildunfälle um 75 Prozent zurückgegangen, so die Verantwortlichen – mehr dazu in Zahl der Wildunfälle sinkt (ooe.ORF.at).