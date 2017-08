Zigarette löste Wohnhausbrand aus

Eine vergessene Zigarette hat in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) ein Wohnhaus in Brand gesteckt. Ein 23-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Der 23-Jährige hatte sich im Schlafzimmer eine Zigarette angezündet und war daraufhin in die Garage gegangen. Die vergessene Zigarette setzte die Matratze in Brand. Der Bewohner bemerkte den Rauch und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher in Schach zu halten. Dabei erlitt er eine Rauchgasvergiftung.

Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Verletzte wurde ins Klinikum Wels gebracht.