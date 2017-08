Wieder Kind vor dem Ertrinken gerettet

Am Oedter See in Traun hat ein aufmerksamer Badegast einem elfjährigen Buben das Leben gerettet. Der Schüler drohte im See unterzugehen. Erst vor einer Woche konnte ein Fünfjähriger gerade noch rechtzeitig aus dem See gezogen werden.

Die zwei Brüder aus Linz beschlossen gegen 18.00 Uhr, zu einer Badeinsel im Oedter See zu schwimmen. Die Plattform ist etwa 15 Meter vom Ufer entfernt. Auf dem Rückweg verließen aber den jüngeren der beiden Pakistani die Kräfte, der Elfjährige drohte unterzugehen.

laumat.at / Matthias Lauber

Badegast konnte Kind ans Ufer bringen

Das bemerkten die Helfer der Wasserrettung, die zufällig außerhalb des Wochenendes anwesend waren, aber auch ein 35-jähriger Badegast aus Pasching. Der Mann schwamm zu dem Kind und konnte es ans Ufer bringen. Gleichzeitig traf die Wasserrettung mit ihrem Einsatzboot ein. Dank der raschen Hilfe des 35-Jährigen hatte der Bub noch kein Wasser eingeatmet, weshalb die Wasserrettung den Elfjährigen ohne Verletzungen übernehmen konnte.

Ähnlicher Vorfall vor rund einer Woche

Unter den Helfern war auch jene Wasserretterin, die vor gut einer Woche einen fünfjährigen Buben gerade noch rechtzeitig aus dem Oedter See gezogen hat. Das Kind hatte am Ufer gespielt und war unbemerkt immer weiter ins Wasser gegangen - mehr dazu in Frau rettete Buben aus Oedter See (ooe.ORF.at; 1.8.17)