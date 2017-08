Blau Weiß Linz siegt in Kapfenberg 1:0

Für den FC Blau Weiß Linz hieß es in Kapfenberg „Verlieren verboten“ und die Elf gewann tatsächlich 1:0. Goldtorschütze war Markus Blutsch. Ein Signal der Linzer vor dem Derby gegen Ried am Freitag. RL-Mitte-Ergebnisse im Anhang

Sportchef David Wimleitner sprach vor dem Match sogar von einem Sieg, den die Blau Weißen in Kapfenberg einfahren „müssen“. Beide Mannschaften hatten ja erst je einen Punkt auf dem Konto. Die Linzer wollten auch Selbstvertrauen für das Derby am Freitag gegen SV Guntamatic Ried tanken.

Blau Weiß-Trainer Gorenzel hat umgestellt. Skrivanek sitzt auf der Bank. Brandstätter ersetzt ihn. Blutsch spielt von Anfang an. Kapitän Meyer fehlt wegen einer Sprunggelenksverletzung, für ihn spielt Huspek.

Beim KSV ist Trainer Pflug nicht im Stadion. Seine Frau ist erkrankt. Es coacht Co-Spath.

KSV - Blau Weiß Linz 0:1 (0:1)

Tor: Blutsch (32.) nach Assist von Templ

Aufstellung KSV: Gartler, Kainz (81., Eloshvili), Jutric, Haas, Feyrer, Rosenberger, Rosenbichler, Pesca (70., Potrosko), Bratic, Agudo, Rangel (56. Geissler)

Aufstellung BW Linz: Hankic, Kerschbaumer, Huspek, Gabriel, Brandstätter, Blutsch (76. Pellegrini), Hinum, Anic, Schagerl (53., Markovic), Hartl, Templ (80., Cvetko)

Der Live-Ticker von ooe.ORF.at zum Nachlesen:

Nervöser Beginn von beiden Seiten vor 600 Zuschauern. Den ersten Angriff setzen die Gastgeber, die Linzer Abwehr steht sicher. Die Linzer erarbeiten sich mehr Spielanteile, der Linzer Stürmer Florian Templ spielt mit Turban. Er verletzte sich in der letzten Partie beim 2:3 gegen Liefering. Der KSV hat die Vostöße im Griff (7).

Rosenbichler kommt gut in den Angriff, serviert Rangel den Ball, der vertändelt und scheitert an Kerschbaumer(8.).

Freistoß nach Foul an Templ. Der kommt weit in den Strafraum, wo Hartl steht. Die „Falken“ klären mit Mühe (13.). Gegenstoß mit viel Platz für Haas über die linke Seite. Gute Flanke auf Agudo - per Kopf knapp über das Tor von Hankic (14.).

Erneut klärt Kerschbaumer sauber gegen Rosenberger (18.) Hier wird hart und um jeden Millimeter gekämpft. Im Angriff ist der KSV derzeit die gefährlichere Elf.

Brandgefährlicher KSV! Agudo bedient Rosenberger, der legt für Bartic auf. Der zieht von der Strafraumkante ab - haarscharf daneben (19.).

Ecke durch Hinum und Ballverlust, weil sich niemand seiner Kollegen ernsthaft anbietet. Der Konter der Steirer läuft. Rosenberger wird wieder gefährlich, aber Kerschbaumer klärt zum dritten Mal in Folge souverän (22.).

Die Linzer Defensive steht unter Dauerdruck. Das Problem lösen Huspek mit raumgreifendem Pass auf Kirschbaumer gemeinsam, Dessen Flanke geht an Freund und Feind vorbei (25.).

Es brennt im Linzer Strafraum! Hankic wird warmgeschossen, klärt einen Ball auf Raten (27.). Gleich darauf klärt Gabriel per Kopf vor Agudo (30.). Aber die Linzer kämpfen, das muss man ihnen lassen.

Tor durch Blutsch! 1:0 für Blau Weiß/32.Minute.

Hankic überbrückt mit einem weiten Abschlag das Feld, wo „Turban-Templ“ per Kopf für den anbrausenden Blutsch ablegt. Der knallt den Ball aus 20 Meter ins Eck. Ein Tor gegen den Spielverlauf, aber es ist dem Linzer Kampfgeist auf alle Fälle geschuldet.

Jetzt kommt die Linzer Maschine unter Dampf und Templ ist der Heizer. Er legt wieder super ab. Hartl ist da, spielt per Kopf weiter auf Blutsch. Gute Position! Aber der Schuss reisst ihm ab (38.).

Gegenstoß: Agudo auf Rosenbichler. Die Linzer bereinigen die Situation (40.). Der KSV startet die Schlussoffensive vor der Pause auf den Ausgleich. Aber Brandstätter kann gegen den Steirer Nunes klären (42.). Und auch Huspek bleibt gegen Agudo Sieger (43.).

Kurzes Linzer Intermezzo durch Hinum, dessen Pass Schagerl nicht erlaufen kann. Dann Schagerl über links, schöner Ball auf Hartl. Sein Steirer Zwilling Haas klärt gerade noch. Und jetzt geht es in die Pause. Blau Weiß führt im Fekete-Stadion 1:0.

Es geht weiter in Kapfenberg! Der KSV gleich im Angriff durch Agudo. Kerschbaumer klärt vor Rangel (47.). Dann zieht Hankic einen Ball von Agudo sicher an sich. Und nochmals Agudo. Brandstätter stört ihn erfolgreich. Das wird eine hitzige zweite Hälfte für die Linzer Defensiv-Abteilung.

Gegenstoß der Linzer durch Anic. Langer Lauf mit dem Ball, dann zieht er vom Sechzehner ab. Gartler im Tor der „Falken“ fliegt wie ein Falke und hält (51.). Dann wird der Linzer Schagerl gefährlich, der KSV klärt zur Ecke. Den pflückt wieder Gartler vor Hartl vom Himmel (52.).

Wechsel: Markovic kommt für Schagerl. Und Agudo wird wieder von Brandstätter eingebremst. Den Konter befeuert Templ, wird vor dem Strafraum brutal gestoppt. Gleich darauf wird Hartl gut in Szene gesetzt. Jutric spritzt gerade noch dazwischen (57.).

Im Gegenzug ist Rosenbichler wieder vor Hankic im Strafraum. Gabriel klärt im Fallen (59.). Alle Kapfenberger belagern das Linzer Tor. Blutsch eröffnet einen Konter, wird gefoult (66.).

Unfaire Kapfenberger. Rosenbichler bleibt liegen, Anic spielt den Ball fair aus dem Feld. Rosenpichler springt auf, der KSV spielt jedoch den Ball nicht zu den Linzern zurück, will das Tor erzielen. Hankic klärt jedoch. Dann wird diskutiert...(67.).

Die Schlussphase beginnt mit viel Hektik, harten Zweikämpfen und Unterbrechungen (73.). Markovic tankt sich durch. Sein Schuss ist gefährlich, wird aber geblockt (74.). Blutsch darf gehen, Pellegrini kommt (76.). Und „Pelle“ gibt gleich Gas. Lochpass auf Markovic, der aus vollem Lauf verzieht (78.).

Der KSV kontert durch Geissler, Hankic hält sicher. „Turbo-Tempo“ darf unter die Dusche, für ihn kommt Cvetko (80.).

Pellegrini vergibt das 2:0! Hartl bedient Hinum ideal, der spielt in die Mitte auf Pellegrini, dessen Ball aus kurzer Distanz streicht über die Querlatte (81.). Im Gegenzug atmen die Linzer aber auch durch, als der soeben eingewechselte Eloshvili aus kurzer Distanz übers Tor schießt (83.).

Hankic hält die Null fest! Geissler zieht ab, Hankic pariert meisterhaft (85.). Die Linzer können sich nicht befreien. Gabriel nimmt ein Foul gegen Agudo in Kauf. Freistoß (88.)- Feyrer per Kopf daneben.

Wieder Glanzparade von Hankic. Freistoß in den Strafraum. Haas steigt hoch, Hankic klärt.

5 Minuten Nachspielzeit. KSV versucht es mit der Brechstange. Gabriel klärt eine weite Hereingabe von Geissler per Kopf. Die nächste Aktion von Geissler klärt Cvetko.

Der Schiedsrichter blickt auf die Uhr. Mittlerweile sind 97 Minuten gespielt. Jetzt ist Schluss. Die Linzer gehen als Sieger vom Platz. Der KSV nützte seine vielen Chancen nicht. Die Blau-Weißen agierten wesentlich effizienter.

Die weiteren Spiele:

Innsbruck-Lustenau 3:2

Wr. Neustadt - Hartberg 1:0

FAC - Wattens 1:0

Liefering - SV Ried 4:0 (Montag)

Regionalliga-Mitte-Resultate Runde 4

Dienstag

St. Florian feiert ausgerechnet im Derby bei den bisher ungeschlagenen Kickern von Stadl-Paura einen 2:0-Auswärtserfolg, während sich Vorwärts Steyr im zweiten OÖ-Derby dem Aufsteiger Vöcklamarkt mit 1:4 geschlagen geben mussten.

Gut aufgelegt präsentierten sich auch die LASK Juniors Oberösterreich, die mit Profi-Verstärkung den Tabellenführer Gleisdorf mit einer 4:1-Packung nach Hause schickten.

Gurten musste sich nach 1:0-Führung durch ein Ausgleichstor in der Nachspielzeit mit einem 1:1 begnügen.

Vorwärts - Vöcklamarkt 1:4 (1:2) Tore: Efendioglu/13.; Leitner/10., Alin/40., 73., Rensch/79.

Gurten - WAC Amateure 1:1 (0:0) Tor für Gurten: Grabovac/78., Ausgleich Gleisdorf in der 91. Minute (Amir Hodzic).

LASK Jrs OÖ - Gleisdorf 4:1 (2:0) Tore für die Juniors: Grubek/16.Elfer, 28., Alan/51. Elfer, Grgic/84.

Stadl-Paura - St. Florian 0:2 (0:1 Tore: Streibl/9., Pilz/83.

Sturm - Bad Gleichenberg 1:0 (1:0)

Lafnitz - Weiß 5:0 (3:0)

Deutschlandsberg - Kalsdorf 2:2 (1:0)

Allerheiligen - Klagenfurt 1:2 (1:0)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at