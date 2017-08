Wirbel um Turmprojekt an der Landstraße

Ein mögliches Bauprojekt an der Linzer Landstraße sorgt für Wirbel in der Stadtpolitik. Gemeinderat Lorenz Potocnik (Ex-NEOS) warnte, dass ein 130 Meter hoher Turm geplant sei. Für Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist das „an den Haaren herbeigezogen“.

Im August 2013 kaufte Plus-City-Chef Ernst Kirchmayr das Schillerpark-Hotel, in dem unter anderem ein Casino untergebracht ist. Sein Ziel: ein neues Einkaufszentrum im Herzen der Landeshauptstadt. Potocnik will nun über Insider erfahren haben, dass anstatt des Schillerpark-Hotels ein 130 Meter hoher Turm gebaut werden soll: „Auf Wunsch von Investoren werden an irgendwelchen Stellen ohne Konzept Häuser in die Höhe getrieben, um Gewinn zu machen und das ist inakzeptabel", sagte er im Interview mit dem ORF OÖ.

Luger: Planung mit Magistrat

An diesen Informationen sei laut Bürgermeister „überhaupt nichts wahr, das ist an den Haaren herbeigezogen, denn derzeit entwickelt der Eigentümer mit der Stadtplanung des Magistrates ein Projekt, wo man nachher erst feststellen wird können was dort möglich sein wird“.

In einigen Monaten sollen erste Entwürfe vorliegen, wie das Hotel Schillerpark zu einem Einkaufszentrum umgebaut werden kann. Bis dahin soll dann auch ausgearbeitet werden, ob ein Hochhaus in dieser Lage überhaupt gebaut werden könnte.