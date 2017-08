Euro-Bus wieder in Oberösterreich

Der Euro-Bus der Nationalbank kommt wieder nach OÖ. Ende August macht er an zehn Stationen Halt, dort können wieder Schillingmünzen und -scheine in Euro umgetauscht werden. Für alle, die noch alte 500- oder 1.000-Schilling-Scheine haben, ist es jedoch eine der letzten Gelegenheiten.

Der alte 500er mit Otto Wagner und der alte 1.000-Schilling-Schein mit Erwin Schrödinger werden von der Nationalbank nur mehr bis 20. April 2018 umgetauscht, so der Leiter der Nationalbankstelle in Linz, Josef Kienbauer, nach diesem Termin sind sie nicht mehr umtauschbar.

8,5 Milliarden Schilling noch im Umlauf

Zur Erinnerung: Beide wurden 1997 durch neue Schillingscheine ersetzt. Die Nationalbank schätzt, dass noch rund eineinhalb Milliarden Schilling in alten 500ern und 1.000ern irgendwo schlummern. Dem noch nicht genug, besitzen Herr und Frau Österreicher insgesamt noch rund 8,5 Milliarden Schilling, obwohl bereits seit 2002 mit Euro bezahlt wird.

Laut Nationalbank glauben vor allem Ältere, dass vielleicht der Schilling doch wieder zurückkommt, so Kienbauer: „Selbst wenn dieser Fall eintreten sollte - was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist -, wird man nicht diese alten Münzen und Scheine verwenden.“

Halbe Million Schilling pro Tag werden getauscht

Umgetauscht werden können Schilling kostenlos bei den Euro-Bussen der Nationalbank. Ab 25. August machen sie an zehn Stationen in Oberösterreich Halt, Start ist auf dem Linzer Hauptplatz. Die eingezogenen Schillingmünzen und -scheine werden zur Nationalbank in Wien gebracht, so Kienbauer: „Die werden gezählt und anschließend verbrannt. Wobei der Heizwert kein wirklich großer ist.“

Pro Tag wird bei den Euro-Bussen rund eine halbe Million Schilling umgetauscht. Umtauschen kann man auch in der Nationalbankstelle in Linz.

