Frau stolperte auf Gleis - fast von Zug erfasst

Um Sekunden ist am Montag für eine Pensionistin gegangen, so die Polizei gegenüber dem ORF OÖ. Die Frau und ihr Mann querten einen gesperrten Bahnübergang in Mauthausen. Sie stolperte und konnte sich nur knapp vor dem nahenden Zug in Sicherheit bringen.

Das Ehepaar aus Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) war mit seinen Fahrrädern im Gemeindegebiet von Mauthausen (Bezirk Perg) unterwegs, als es kurz nach 11.00 Uhr zu dem bereits gesperrten Bahnübergang in der Oberhaider Straße kam.

Lokführer: Notbremsung und Warnsignale

Die beiden stiegen ab und schoben bzw. trugen ihre Fahrräder über die aufgelassene und daher gesperrte Gleisanlage. Dabei stolperte die Frau und dürfte laut Polizei den herannahenden Zug aus Richtung Mauthausen nicht sofort bemerkt haben. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein und gab vermehrt Warnsignale ab. „Es war in letzter Sekunde“, so eine Polizeisprecherin in Radio Oberösterreich am Montagnachmittag.

Die beiden Pensionisten werden wegen Verdachts einer Übertretung nach dem Eisenbahngesetz bei der Bezirkshauptmannschaft Perg angezeigt.