Günstige Methode für Treibstoff aus CO2

Aus Kohlendioxid Treibstoff herstellen - dies ist bereits möglich, allerdings nur mit Hilfe edler und seltener Metalle. Linzer Forschern ist es aber gelungen, eine günstigere und ähnlich wirkungsvolle Methode zu entwickeln.

Kohlendioxid gilt als Hauptverursacher für den Klimawandel. Das Gas, das bei jeder Verbrennung freigesetzt wird, trägt wohl entscheidend zum Treibhauseffekt bei - und damit zur Erwärmung der Erdatmosphäre. Das Ansinnen, den CO2-Ausstoß zu verringern, stößt insbesondere in Industrienationen auf Widerstand. Doch wenn es möglich wäre, in großem Stil gewinnbringend Kohlendioxid in Treibstoff umzuwandeln, dann wären wohl zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einerseits nützt dies dem Klimaschutz, andererseits lässt sich Geld damit verdienen.

ORF

Für die Umwandlung von Kohlendioxid in Sprit sind sogenannte Katalysatoren erforderlich. Also Stoffe, die den Umwandlungsprozess anregen, sich dabei aber selbst nicht verändern. Die bisher besten Ergebnisse wurden dabei mit Edelmetallen erzielt. Für einen groß angelegten Einsatz sind diese allerdings zu teuer oder gar nicht erst in ausreichender Menge verfügbar.

Synthetisches Polymer als Katalysator

Das internationale Forscherteam unter Federführung der Uni Linz hat nun eine alternative Methode entwickelt. Als Katalysator dient ein synthetisches Polymer, also ein künstlich hergestellter Stoff aus Riesenmolekülen. Dieser muss allerdings erst mit einer speziellen Behandlung elektrisch leitfähig gemacht werden. Dann aber ist die Substanz in der Lage, die Umwandlung anzuregen.

In einem mehrstündigen Testbetrieb habe dieser Katalysator nun Kohlendioxid mithilfe von elektrischem Strom in Ameisensäure und Kohlenmonoxid umgewandelt, die beide wiederum als Treibstoff verwendet werden könnten. Die Effizienz sei ähnlich hoch wie die Gewinnung mit Hilfe der teuren Metalle, so die Forschergruppe in einem Fachartikel.