100.000 Liter Gülle ausgelaufen

In Neumarkt im Mühlkreis sind 100.000 Liter Gülle ausgetreten und zum Teil in die Kleine Gusen geflossen. Die Verschmutzung reicht inzwischen bis in den Bezirk Perg, laut Polizei sollen auch viele Fische verendet sein.

Das ganze Ausmaß des Schadens wird derzeit noch von der Polizei und der Bezirkshauptmann Freistadt erhoben. Die Höhe des Schadens stand am Montag noch nicht fest.

„Bericht eines Biologen liegt noch nicht vor“

Gerhard Häuslmann vertritt derzeit den Freistädter Bezirkshauptmann. Er sagte am Montag gegenüber dem ORF OÖ: „Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden Erhebungen durch die Polizei durchgeführt. Über Sachverständige und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft wurde der Verursacher aufgefordert, die Gülle zu entfernen, soweit noch möglich. Das Anwesen des betroffenen Landwirts ist betroffen. Die Höhe des Schadens in der Gusen kann noch nicht beziffert werden, weil ein Bericht eines Biologen noch nicht vorliegt. Ob Hausbrunnen beeinträchtigt wurden, kann noch nicht gesagt werden."

Gerhard Häuslmann im Gespräch mit Nicole Erl-Ohler

„Verkettung unglücklicher Umstände“

Die Polizei spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände, die zu dieser Verschmutzung am 2. August geführt hat. Eine an ein Güllebecken angelehnte Leiter war Anfang August in einer Sturmnacht umgeweht worden. Die Leiter fiel auf den Schieber, wodurch das Becken geöffnet wurde und die Gülle in die Kleine Gusen floss.