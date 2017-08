Prozess: Pensionistin gefesselt und überfallen

Am Landesgericht Linz wird am Montag der Prozess um eine „Home Invasion“ in Leonding fortgesetzt. Die fünf Angeklagten sollen eine 78-jährige Pensionistin und einen Mitbewohner überfallen und gefesselt haben.

Festgezerrt auf den Lattenrost ihres Bettes ließen die Täter die 78-jährige Bewohnerin zurück. Bei jeder Bewegung zog sich die Schnur fester zu. Sie habe gewusst, wenn sich ihr Gast - ein mongolischer Asylwerber - nicht befreien könne, dann müssten sie beide sterben. Das hatte die Pensionistn in einem ersten Verfahren gegen einen Komplizen ausgesagt. Dem Asylwerber gelang es aber, die Fesseln nach 15 Minuten zu lösen und Alarm zu schlagen.

Hoffnung auf großes Geld

Fünf Männer stehen wegen des Überfalls in Linz vor Gericht, zwei von ihnen sind die mutmaßlichen Rädelsführer. Zwei führten die Tat aus, einer war der Fahrer des Fluchtfahrzeugs: Sie sollen die Tat eingefädelt beziehungsweise durchgeführt haben. Motiv war offenbar die Hoffnung auf das große Geld. Ein 49-jähriger Mazedonier, der für die Pensionistin immer wieder kleinere Arbeiten erledigt hatte, war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Frau 300.000 Euro daheim aufbewahre.

Bis zu 15 Jahre Haft

Ein weiterer 19-jähriger Mittäter ist wegen des Überfalls bereits verurteilt worden - im Gegensatz zu den anderen Männern hatte er zugegeben, dass nicht nur ein Einbruch, sondern eine sogenannte Home Invasion geplant gewesen sein. Zuletzt rückte ein weiterer Angeklagter von der Einbruchsversion ab: Sie hätten vor der Tat gewusst, dass sich jemand in der Wohnung aufhalte, gestand er dem Richter. Den fünf Angeklagten drohen wegen schweren Raubs und teilweise auch wegen Freiheitsentziehung bis zu 15 Jahre Haft.

