Mann von Blitz getroffen - tot

In Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) sind am Sonntag zwei Männer beim Spazierengehen von einem Blitz getroffen worden. Der 77-Jährige konnte an Ort und Stelle zunächst wiederbelebt werden, erlag dann aber seinen Verletzungen.

Trotz des Gewitters sind die beiden Männer, ein 77- und ein 78-Jähriger, gemeinsam gegen 11.00 Uhr auf einen Spaziergang aufgebrochen. Sie gingen auf der Lengthaler Gemeindestraße, auf dem Weg von Maireck Richtung Höschmühl, am Waldrand entlang.

foto-scharinger

Dort kam es zu dem dramatischen Unfall. Der 78-Jährige hörte noch einen lauten Knall, teilte die Polizei mit. Wenige Meter neben den beiden Männern schlug ein Blitz ein. Der 77-Jährige wurde getroffen, sackte zu Boden und blieb bewusstlos liegen.

Im Spital Verletzungen erlegen

Er wurde noch an Ort und Stelle von den Einsatzkräften reanimiert. Im Spital erlag er dann seinen Verletzungen, teilten Sprecher des Krankenhauses mit. Sein Freund ist nicht lebensgefährlich verletzt. Er wird derzeit im Krankenhaus Ried überwacht. Nähere Details liegen im Moment noch nicht vor.