Immer öfter Vergabe von Onlinekrediten

Das Gespräch mit einem Bankberater bei der Aufnahme eines Kredits könnte bald schon der Vergangenheit angehören - zumindest bei kleineren Beträgen. Beinahe alle Banken in Oberösterreich arbeiten aktuell an Onlinekrediten.

Rund 1.000 Mitarbeiter der Sparkasse führen in mehr als 160 Filialen in Oberösterreich jeden Tag Beratungsgespräche. Seit Ende 2016 kann bei kleineren Krediten darauf verzichtet werden und der Kredit von zuhause aus über das Internet beantragt werden.

Sorgen bei Schuldnerberatung

„Die menschliche Bearbeitung fällt damit weg", so Michael Rockenschaub, Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich, "die Prozesse der Bank sind automatisiert und laufen maschinell ab. In wenigen Minuten ist das Geld am Konto.“

APA/Helmut Fohringer

Bei der Schuldnerberatung Oberösterreich sorgt das für Sorgenfalten. Die Befürchtung: „Mehr Leute werden noch unüberlegter Sachen kaufen, die sie sich eigentlich nicht leisten können und deswegen auf Kredit kaufen", so Thomas Berghuber von der oberösterreichischen Schuldnerberatung.

Onlinekredit als Konzept der Zukunft?

Die Sparkasse ist auf dem Gebiet der Onlinekredite einer der Pioniere unter den oberösterreichischen Banken. Rund 300 Kredite vergab man in den letzten Monaten bereits über das Internet, Tendenz steigend.

dpa/A4014 Marius Becker

Das hat nun den Platzhirsch auf den Plan gerufen: Die Raiffeisen Landesbank, die größte Bank des Landes, wird ab Herbst dieses Jahres ebenfalls Kredite bis zu einer Höhe von 4.000 Euro über das Internet vergeben, sagt der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Heinrich Schaller: „Ich glaube, dass jede Bank früher oder später mit einem Onlinekredit auf die Kunden zugehen wird. Es wird davon abhängen, wie gut man den Kunden rundherum betreuen wird.“

Höhere Beträge ohne Beratung

In der Schuldnerberatung sieht man genau darin die Gefahr. „Wenn der Onlinekredit jetzt auf Leute trifft, die konsumgefährdet sind, und nicht mehr im direkten Gespräch - dann fällt da möglicherweise eine nächste Grenze“, so Berghuber.

Bereits im kommenden Jahr will Raiffeisen die Kreditwürdigkeit von Kunden online prüfen und Kredite bis zu einer Höhe von 30.000 Euro ohne verpflichtende Beratung über das Internet vergeben.