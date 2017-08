Unwetter: Überflutungen und Sturmschäden

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden wegen des Unwetters auf Trab gehalten: Durch die kräftigen Regenschauer in der Nacht auf Sonntag sind zahlreiche Keller überflutet worden und Bäume auf viele Straßen gestürzt.

Besonders betroffen waren das Innviertel und Hausruckviertel. Allein im Bezirk Ried wurden 35 Einsätze mit hunderten Feuerwehrleuten seit Mitternacht gezählt. Besonders im Stadtgebiet von Ried wurden die Einsatzkräfte mit überfluteten Wohnungen und den Sturmschäden auf Trab gehalten.

Laut Meteorologen sind in Ried 31 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in der Stunde von Mitternacht bis ein Uhr zusammengekommen. So viel Regen fällt üblicherweise an einem ganzen Tag im Sommer. Die Feuerwehren mussten zu etwa 30 Einsätzen ausrücken, getroffen von den Unwettern wurde auch der Nachbarort Hohenzell, sagt Kommandant der Feuerwehr der Stadt Ried im Innkreis, Mario Stangel.

Keine Verletzten in Oberösterreich

Auch in den Bezirken Braunau, Vöcklabruck, Grieskirchen und Gmunden mussten die Feuerwehrleute in der Nacht auf Sonntag ausrücken. Verletzt wurde laut Landesfeuerwehrkommando niemand.

Heftiger waren die Unwetter vergangene Nacht erneut in Salzburg, der Steiermark und auch in Osttirol. Der traurige Höhepunkt des Unwetters war ja der Tod eines 13-jährigen Niederösterreichers. Mehr dazu: steiermark.ORF.at Der Regen lässt auch in der Sonntagnacht nicht nach: Im Pinzgau und im Murtal gingen Muren ab, ganze Orte wurden überschwemmt.