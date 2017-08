Der LASK schlägt St. Pölten 2:0

Der LASK setzte sein erfolgreiches Bundesliga-Comeback gegen Schlusslicht SKN St. Pölten mit einem schnörkellosen 2:0-Sieg fort. Gartler und Rep waren die Torschützen. Pogatetz kam in der zweiten Hälfte zu seinem Premieren-Einsatz.

„Wir sind sehr gut in die Saison gestartet. Mit vier Punkten aus zwei Spielen“, zeigt sich LASK-Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel mit den bisherigen Leistungen beim 3:0-Sieg gegen die Admira und dem 1:1 bei Meister Salzburg zufrieden. Glasner bremst Euphorien aber ein: „Wir schauen überhaupt nicht auf die Tabelle, wir schauen auf uns.“

Trauner ist beim LASK verletzt, Pogatetz sitzt auf der Bank.

LASK - SKN St. Pölten 2:0 (1:0)

5.200 Besucher; Tore: Gartler 11., Rep 89.

Aufstellung des LASK: Pervan, Ramsebner, Luckeneder Holland, Ullmann, Ranftl, Michorl (84., Pogatetz), Erdogan, Bruno (59., Riemann), Rep, Gartler (79., Raguz)

SKN St. Pölten: Riegler, Diallo, Petrovic, Huber, Mehmedovic (80., Mehremic), Ambichl, Stec, Rasner (84. Grabovac), Riski, Schütz, Parker (65., Doumbouya).

Der Live-Ticker zum Nachlesen:

Das Match startet bei Hitze, die Ränge sind gut frequentiert. Die Linzer haben Anstoß. Erstes Abtasten auf beiden Seiten. Der St. Pöltener Parker verliert das erste Duell gegen Ramsebner und verzieht. Abstoß (2.).

Erste Chance für St. Pölten! Riski profitiert von einem Pressball am Linzer Sechzehner und steht halbrechts völlig frei. Sein Schuss geht rechts am Tor vorbei (4.).

Gegenangriff der Linzer, Ullmann geht mit, bringt den Pass ins Zentrum, St. Pölten kann klären (6.)

1:0 für den LASK. René Gartler, 11. Minute!

Das kann man Blitzstart nennen. Nach zwei guten Aktionen der Gäste macht der LASK Ernst. Foul des Ex-Blau Weißen Mehmedovic an Ranftl. Den Freistoß von Michorl „streichelt“ Bruno mit den Haarspitzen. Gartler scheint deshalb in Abseitsposition zu sein, trifft aber per Kopf zum 1:0. Das Tor wird gegeben.

Dann die Gäste. Parker zieht aus der Distanz ab. Pavao Pervan wehrt die Granate zur Ecke ab (14.). Die bringt nichts ein.

Der LASK kommt wieder gefährlich. Pass aus rechter Position von Ranftl ins Zentrum und Gartler kommt um einen Schritt zu spät (18.). Gegenangriff und Foul des LASK. Ambichl bringt einen Freistoß in den Sechzehner des LASK. Schütz schießt, der Ball wird von Luckeneder abgefälscht, Pervan hält (19.).

St. Pölten spielt hier munter und durchaus gefährlich mit. Mehmedovic geht durch, die Flanke klärt die LASK-Defensive zur Ecke. Keine Gefahr für Pervan (24.)

Trinkpause. St. Pölten kommt erfrischt wieder. Riski probiert es für die Gäste. Holland kann zur Ecke klären (29.). Die Hereingabe setzt Huber per Kopf über das Tor der Linzer. Auf der Gegenseite Freistoß für den LASK aus halblinker Position. Rep auf Holland, der kommt zu kurz (30.). Den nächsten Eckball von Michorl klärt St. Pölten erneut (32.).

Bruno verhaut die große Chance zum 2:0. Huber misslingt eine Abwehraktion. Bruno bekommt den Ball und zieht sofort ab. Distanz 15 Meter - aber knapp daneben (34.)

Der LASK wird nun offensiv agiler. Ranftl verfehlt, Gartler wird unfair gestoppt. Auf der Gegenseite können die Linzer einen Freistoß von Ambichl klären (40.).

Fast ein Eigentor der Gäste! Nach einem schnellen Angriff der Linzer. Diallo will den Stanglpass klären, schlägt ihn fast in den eigenen Kasten. Es folgt ein Eckball. Der bringt nichts ein. Auf der Gegenseite bekommen die Gäste einen Freistoß. Luckeneder klärt zur Ecke. Ambichl’s Ball verlängert Luckeneder zum lauernden Diallo - per Kopf am LASK-Tor vorbei (45.). Zwei Minuten Nachspielzeit. Pausenstand 1:0.

Es geht weiter in der TGW-Arena Pasching! Beide Teams unverändert. Und gleich die erste Möglichkeit des LASK durch Gartler. Riegler im Tor der St.Pöltener passt aber auf. Dann Möglichkeit Nr. 2 nach der Pause: Bruno startet und bedient Rep, der den Ball von Strafraumkante knapp neben das Tor setzt (48.).

St. Pölten bleibt gefährlich. Michorl kann Ambichl stören, sonst wäre es gefährlich geworden (51.) Die LASK-Fans auf den Rängen sind guter Dinge. Die Stimmung unter den 5200 Zuschauern ist ausgelassen. Das Match geht hin und her. Beide Defensivabteilungen agieren gut und lassen wenig Produktives zu (58.).

Ullmann rempelt Stec „taktisch“ beim Versuch, einen Konter aufzubauen, der Linzer sieht dafür die gelbe Karte.

Dann zieht Parker aus der Distanz ab - knapp links am Tor von Pervan vorbei. Und Bruno darf unter die Dusche, für ihn kommt Riemann (59.). Derzeit will das Match auf beiden Seiten nicht so richtig in Schwung kommen. Das ist wohl der Hitze geschuldet (61.). Bei den Gästen geht Parker, kommt Doumbouya (65.)

Von der Linzer Offensive ist erst in der 65. Minute wieder etwas zu sehen. Nach einer Eckballhereingabe wird Ranftl gefoult. Dem Freistoß von Rep folgt ein weiterer Eckball, den Riegler aus dem Fünfer faustet (67.). Dann wird der sprintende Riemann taktisch von Schütz eingebremst. Der Freistoß des LASK bringt nichts ein (69.).

Auf der Gegenseite fliegt Erdogan per Fallrückzieher durch den Strafraum des LASK, um zu klären. Dafür gibt es Applaus von den Fans (70.). Und Referee Schörgenhofer bittet zur Trinkpause.

Wieder sind die Gäste nach der Erfrischung gefährlich. Diesmal bedient Riski den mitlaufenden Doumbouya, der den Ball knapp vor dem LASK-Tor zum Einschuss verfehlt. Das war eng (73.).

Rep vergibt und Gartler geht! Nach dem Distanzschuss von Rep, den Riegler entschärft, kommt Talent Raguz für Gartler (79.).

Zweimal sorgt St. Pölten für Gefahr. Mehmedovic zieht aus der Distanz ab. Pervan hält für die Linzer die Null fest (80.). Und dann vertändeln die Linzer einen Abwehrversuch. Riski steht allein vor Pervan, der Sieger bleibt (81.). Jetzt sind die Gäste näher am Ausgleich als der LASK dem 2:0. Auch der Ballbesitz spricht mit 46 zu 54 % für St. Pölten.

Erdogan probiert es überfallsaftig aus der Distanz. Riegler hält und schon wieder kommen die Gäste. Ramsebner klärt gegen Mehremic. Pogatetz kommt unter großem Beifall für Michorl (84.) zu seiner Premiere. Bei St. Pölten ersetzt Grabavoc Rasner.

Pogatetz! Vier Minuten im Spiel und die erste gelbe Karte.

89. Minute: 2:0 für den LASK durch Rajko Rep!

So ist der Fußball. Die Gäste laufen an, der LASK macht es mit Effizienz und sorgt für die Entscheidung. Erdogan schickt den Idealpass auf Rep, der den Ball mitnimmt, aufschaut und neben Riegler einschiebt. Das erste Tor des LASK aus dem Spiel heraus.

Pogatetz klärt im Strafraum nach einem Eckball für die LASK-Defensive. Es gibt noch fünf Minuten drauf.

Es bleibt beim 2:0 Erfolg, wenn auch mit dem Schönheitsfehler beim 1:0 aus abseitsverdächtiger Position von Bruno.

Der LASK ist damit seit 21 Spielen in Pasching ohne Niederlage und hat nach drei Runden schon sieben Zähler auf dem Konto.

LASK-Trainer Oliver Glasner meinte im ORF-Interview: „Wir sind der Aufsteiger, es war uns schon klar, dass wir nicht jeden Gegner an die Wand spielen. Aber wir stehen gut da, haben sieben Punkte. Das passt.“

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at