Verfolgungsjagd mit Mopeddieben

In Braunau hat die Polizei drei Burschen ausgeforscht, die mehrere Moped- und Kennzeichendiebstähle durchgeführt hatten. Ein Moped stahlen sie sogar zweimal und lieferten sich damit eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Donnerstagabend fiel einer Polizeistreife in Braunau ein Mopedlenker durch seine seltsame Fahrweise auf. Einer Kontrolle entzog sich der Zweiradlenker aber und fuhr davon. Bei der Verfolgungsjagd im Stadtgebiet kam es zwischen dem Moped und dem Polizeiauto zu einer Kollision, wobei das Vorderrad des Streifenwagens so schwer beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Moped nach wenigen Stunden erneut gestohlen

Der Mopedlenker entwischte unerkannt, das Zweirad wurde aber wenig später in der Nähe der Unfallstelle sichergestellt. Es war tags zuvor als gestohlen gemeldet worden, und auch die montierten Kennzeichen waren gestohlen. Das Moped wurde seinem ursprünglichen Besitzer zurückgegeben, doch bereits wenige Stunden später meldete der Mann es wieder als gestohlen.

Diesmal führten die Ermittlungen der Polizei rasch zu einem 19-jährigen Braunauer, der sich zum unbefugten Gebrauch des Mopeds und auch zum Kennzeichendiebstahl geständig zeigte. Der Bursch soll außerdem bereits zuvor einmal zusammen mit seinem 15 Jahre alten Bruder und dessen gleichaltrigen Freund versucht haben, ein Moped zu stehlen.

Burschen wollten Lenkradsperre knacken

Bei diesem Vorfall am 30. Juli hatten die Burschen mit Fußtritten vergeblich versucht, die Lenkradsperre eines Mopeds mit den Füßen kaputtzutreten. Der 15-jährige Bruder des 19-Jährigen hatte an seinem eigenen Moped außerdem auch gestohlene Kennzeichen montiert. Alle drei Burschen wurden angezeigt. Das zweimal gestohlene Moped konnte endgültig seinem Besitzer zurückgegeben werden.