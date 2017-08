Brandeinsatz in Kompostieranlage

In Weibern (Bezirk Grieskirchen) hat es in der Nacht auf Samstag in einer Kompostieranlage gebrannt. Um 0.30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst und sofort auf Alarmstufe zwei ausgeweitet, weil brennender Kompost laut Feuerwehr aufwändig zu löschen ist.

Acht Feuerwehren rückten an, um zu löschen. Laut Landesfeuerwehrkommando standen etwa zehn mal zehn Meter der Kompostfläche in Brand. Das entspricht der Fläche eines großen Gartenzeltes. Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht, verletzt wurde niemand. Das Feuer dürfte von selbst entstanden sein.

Rundballenpresse geriet in Brand

Zuvor waren vier Feuerwehren bei einem Feldbrand in Neukirchen bei Lambach (Bezirk Wels-Land) im Einsatz. Eine Rundballenpresse auf einem Stoppelfeld dürfte überhitzt sein.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.