Borkenkäfer nützt Hitzestress der Bäume

Die Hitze der vergangenen Tage war nicht nur für den Menschen eine Belastung, auch die Bäume haben Hitzestress - und das nützt dem Borkenkäfer, so Experten. Besonders im südlichen Mühlviertel haben Waldbesitzer gegen die Schädlinge zu kämpfen.

Allein im Bezirk Urfahr-Umgebung kämpfen drei von vier Waldbesitzer gegen den so genannten Buchdrucker an. Stefan Erlinger aus St. Gotthard im Mühlkreis ist einer von ihnen. Er hat bereits fünf Hektar Wald an den Buchdrucker, der zur Familie der Borkenkäfer gehört, verloren. 50 bis 60 Jahre brauche es, bis sich der Wald davon erholt habe, so Erlinger.

ORF

Unzählige Arbeitsstunden

Es gilt den Käfer abzuschöpfen, damit er sich nicht mehr vermehren könne. Dazu müssen die befallenen Bäume mit den Larven schnellstens aus dem Wald gebracht und zu Hackschnitzel ober Brennholz verarbeitet werden. Dabei sterben die Larven ab. Mit schwerer Maschinerie und in unzähligen Arbeitsstunden versuchen die Waldbesitzer, das fast Unmögliche zu schaffen.

Schaden für Generationen Ein Schaden, den es nicht nur jetzt zu verkraften gelte „es ist ein Schaden, der meine Kinder noch trifft“, so Erlinger.

Buchdrucker nach Kupferstecher

Bereits im Jahr 2015 hat der Borkenkäfer in den heimischen Wäldern gewütet. Heuer werde das Befallsausmaß noch höher sein, prognostiziert die Landwirtschaftskammer. Damals waren 614.000 der insgesamt 2,7 Millionen geernteten Festmeter Schadholz, weil der Kupferstecher in den Forstgebieten wütete.

Er befällt vor allem jüngere Fichten beziehungsweise den Kronenbereich älterer Stämme. Heuer ist es hingegen der Buchdrucker. Er bevorzugt die dickere Borke in Erdstammnähe von stärkeren Bäumen. Das bedeute, dass der wirtschaftliche Schaden durch ihn ungleich höher ausfalle, weil die Stämme nicht mehr als Qualitätsholz verwertet werden können. Für Holz werden normalerweise 90 Euro pro Festmeter bezahlt, bei Schadholz gibt es einen Abschlag von 20 bis 30 Euro

Der bäuerliche Waldverband hofft, dass in Zukunft der Katastrophenfond des Landes die Schäden der Waldbesitzer mit finanziellen Mitteln künftig ein wenig auffängt.