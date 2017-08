Ermittlungen gegen Bauunternehmer

Ein 44-jähriger Bauunternehmer aus dem Salzkammergut wird verdächtigt, zweifachen Betrug begangen zu haben und sitzt in Salzburg in Untersuchungshaft, so ein Bericht der Kronenzeitung (Freitagausgabe). Es geht um 4,7 Millionen Euro.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen unter anderem vor, mit drei mutmaßlichen Komplizen insgesamt 93 Gläubiger betrogen zu haben. Doch die Staatsanwaltschaft Salzburg wirft dem Oberösterreicher laut Bericht noch einen weiteren Betrug vor.

Betrug auch mit Investitionsversprechen

Der 44-Jährige soll mit einem Versicherungsberater elf Anleger um ihr Geld gebracht haben. Die beiden sollen den Kunden 24 Prozent Zinsen im Jahr versprochen haben, wenn diese in ein angeblich tolles Produkt einer deutschen Bank investieren würden. Doch von dem Geld sahen die Investoren nichts mehr. Der Mann aus dem Salzkammergut sitzt seit Ende Juli in Untersuchungshaft.