Pavillon aus Gastgarten gestohlen

Ungewöhnliche Beute haben unbekannte Diebe in St. Florian (Bezirk Linz-Land) gemacht. In zwei Nächten bauten sie in einem Gastgarten einen ganzen Pavillon ab. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Täter hatten es offenbar nicht eilig: In der ersten Nacht bauten sie in dem Gastgarten vier Seitenteile des Pavillons ab,

in der zweiten Nacht die letzten vier Seitenteile.

Auch Barhocker und Salbeistock mitgenommen

Außerdem ließen sie noch fünf Barhocker und einen Salbeistock mitgehen, so die Polizei in St. Florian. Der entstandene Schaden soll rund 300 Euro betragen.