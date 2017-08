Maier neuer Chef des Nationalparks Kalkalpen

Volkhard Maier soll Direktor des Nationalparks Kalkalpen werden und damit Erich Mayrhofer nachfolgen, der mit Jahresende in Pension geht. Maier ist derzeit Direktor des Naturparks Sölktäler in der Steiermark.

Die Vorstellung von Maier - Diplomingenieur der Forstwirtschaft, der seinen akademischen Grad an der Universität für Bodenkultur in Wien erwarb - soll demnach so brillant gewesen sein, dass er erstgereiht wurde und es an seiner Berufung keinen Zweifel mehr gebe. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten am Donnerstag unter Berufung auf Mitglieder aus der Jury zur Bestellung des neuen Chefs. Dienstvertrag sei aber noch keiner unterschrieben, die Bestellung des neuen Direktors formell noch nicht fixiert.

Letztes Wort bei Stelzer und Rupprechter

Das letzte gewichtige Wort sprechen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (beide ÖVP) als Eigentümervertreter der Nationalpark-Gesellschaft. Die Zeitung zitiert Maier, der in Montenegro urlaubt und sich noch nicht zu seinem neuen Job äußern wollte: „Es ist ja noch nichts fix. Ich bemühe mich jetzt dann, meine Arbeit im Naturpark Sölktäler gut zu Ende zu bringen und zu übergeben.“

20.850 Hektar und sechs Millionen Besucher

Der Nationalpark Kalkalpen mit Sitz der Geschäftsführung in Molln im Bezirk Kirchdorf an der Krems feierte mit einem großen Fest Ende Juli sein 20-jähriges Bestehen. Er umfasst 20.850 Hektar und zählte bisher insgesamt sechs Millionen Besucher. Seine 5.250 Hektar alte Buchenwälder sind erst vor kurzem der Weltnaturerbe-Liste der UNESCO hinzugefügt worden.

„Erweiterung ist überfällig“

Die Grüne Landessprecherin und Naturschutzsprecherin Maria Buchmayr bezeichnete in einer Reaktion die Erweiterung des Nationalparks als größte und längst überfällige Aufgabe des künftigen Direktors. Ihre Partei erwarte sich auch bis spätestens nächstes Jahr einen klaren Zeitplan zur schrittweisen Erweiterung des Nationalparks um Flächen der Haller Mauern, den Bosruck sowie in weiterer Folge des Toten Gebirges.