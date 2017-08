Überfall auf Touristen und Linzerin

Mit einem Messer hat ein 22-Jähriger in Linz zwei Touristen und eine Passantin auf offener Straße überfallen. Der Verdächtige konnte wenig später stark alkoholisiert und unter Drogeneinfluss festgenommen werden.

Die zwei Touristen aus Deutschland werden ihren Aufenthalt in der Landeshauptstadt wohl so schnell nicht vergessen: Denn, so eine Polizistin vom Kriminalreferat Linz: „Wie sich der Täter zwischen das Ehepaar gedrängt hat, sah die Frau, dass der Täter die Hose offen hatte und sein Geschlechtsteil heraushing. Er hat dann Geld gefordert. Und weil er am Hosenbund herumgefuchtelt hat, dachten die beiden, dass er ein Messer hat. Daraufhin gaben sie ihm ihr Geld."

Linzerin konnte sich zu Passanten flüchten

Doch damit hatte der 22-Jährige noch nicht genug. Auch von einer 37-jährigen Linzerin forderte er mit dem Messer in der Hand Geld. Doch die Frau konnte sich zu einem Passanten flüchten, und so blieb es beim Raubversuch.

Die Touristen hatten inzwischen die Polizei verständigt, so die Polizeisprecherin: „Der Täter ist kurz nach den Taten festgenommen worden. Es hat sich herausgestellt, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Er hatte auch nach wie vor die Geldbörse vom ersten Opfer eingesteckt gehabt, leider ohne Bargeld, und das Messer wurde auch nicht gefunden.“ Der Asylwerber, der eigentlich in Eugendorf bei Salzburg wohnt, sitzt derzeit in der Justizanstalt Linz.