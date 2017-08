Hitzetage werden rasant mehr

Es ist die bisher heißeste Periode des Jahres. Mit 36,8 Grad schrieb Schärding am Dienstag bis jetzt Jahresrekord. Hitzetage mit Werten über 30 Grad werden rasant mehr, so Alexander Ohms von der ZAMG.

Sommer - Sonne - Hitze - in den letzten Jahren sind Sommerliebhaber auf ihre Kosten gekommen. Viele stöhnen aber auch unter der Hitze, die ja auch zu Schäden in der Landwirtschaft oder zu gesundheitlichen Problemen führt.

FF Pregarten/Thomas Brandl

Die Zahl der Hitzetage, also Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr steige seit Jahren stetig. 17 bis 21 solcher Tage zeigt die Statistik der Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bis jetzt, so Ohms, „im langjährigen Mittel sind es im ganzen Land nur elf bis 13 Tage“.

Supersommer 2015

Vor zwei Jahren scheinen in der Temperaturliste sogar noch mehr Hitzetage auf. 2015 sind etwa in Linz und Wels 42 Hitzetage verzeichnet worden. Die global steigenden Temperaturen wirkten sich auch bereits in Oberösterreich aus.

Die Klimastatistik belege dieses Faktum, sagte Ohms im Radio-Oberösterreich-Interview, „so datieren die Werte, die jemals in Oberösterreich gemessen wurden alle aus den letzten Jahren – 2015, 2013 und 2009 – in all diesen Jahren gab es Temperaturen über der 37 Grad-Marke“.

dpa/Stefan Puchner

Bad Goisern führt in der Statistik

Der Schärdingrekord vom Dienstag liegt aber noch deutlich unter dem oberösterreichischen Hitzerekord. Diesen hält noch immer Bad Goisern, wo im Juli 2013 bei der amtlichen Wetterstation 39,2 Grad gemessen wurden. Zur heurigen Hitzestatistik kommen laut Ohms sicher noch weitere Tage dazu. Bis zum Samstag rechnen die Meteorologen mit Temperaturen von bis zu 35 Grad.