Mähdrescher gingen in Flammen auf

Im Mühlviertel sind am Dienstag zwei Mähdrescher aufgrund der großen Hitze in Flammen aufgegangen. In Altenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) schlugen während der Mäharbeiten plötzlich Flammen aus dem Motorraum einer Erntemaschine.

Das Gefährt blieb auf dem Feld liegen. Ein Nachbar ackerte schnell rund um die brennende Maschine herum, um ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Die Feuerwehr löschte dann.

100.000 Euro Schaden bei Brand

Und in Neumarkt im Mühlkreis brach beim Hinterrad eines Mähdreschers nach getaner Arbeit Feuer aus. Der 51-jährige Fahrer versuchte noch, mit einem Feuerlöscher selbst die Flammen zu ersticken, doch vergeblich. Erst die Feuerwehr schaffte es, zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro.