Flugrettung immer öfter im Einsatz

Vieles deutet darauf hin, dass in Zukunft der Notarzt oder die Notärztin öfter aus der Luft kommt als bisher. Mittlerweile sechs Standorte gibt es in und um OÖ. Ein Grund für die Entwicklung könnte auch die Spezialisierung der Spitäler sein, hieß es.

Seit Mitte Juli startet „Martin 3“ vom jüngsten Stützpunkt in Oberösterreich von Wels aus zu durchschnittlich drei Einsätzen pro Tag - in Zukunft soll der vom Salzburger Unternehmen „Heli Austria“ betriebene Hubschrauber in Scharnstein (Bezirk Gmunden) stationiert sein, so die Verantwortlichen.

„Bedarf werde weiter steigen“

Der Autofahrerclub ÖAMTC unterhält zwei Hubschrauber in Oberösterreich, drei weitere aus den umliegenden Bundesländern fliegen regelmäßig Einsätze in OÖ. Der Bedarf werde weiter steigen.

Da sich immer mehr Krankenhäuser - auch aus wirtschaftlichen Gründen - spezialisieren und nicht mehr das gesamte Leistungsspektrum anbieten, werden die Transportwege zum Teil länger - Hubschrauber sind bei Entfernungen über zehn Kilometer schneller als Autos, Starten und Landen mit einberechnet, so der ärztliche Leiter der ÖAMTC-Flugrettung Wolfgang Völkl.

Neben den Notärzten in Einsatzfahrzeugen decken aber auch Hausärzte viele Notfälle ab. In Oberösterreich wurde in den letzten Jahren der hausärztliche Notdienst neu organisiert. Ärzte machen nun gemeinsam mit einem Sanitäter, der ihnen auch als Fahrer zur Seite steht, in der Nacht und am Wochenende Hausbesuche. Der Präsident vom Roten Kreuz OÖ Walter Aichinger sieht zumindest in den nächsten vier oder fünf Jahren keine Entwicklung, „dass wir hier (hausärztlicher Notdienst, Anm.) zurückfahren müssten und dafür über die Luft zu den Patienten kommen müssten“.

Zu wenig Ärzte?

Doch viele Hausärzte gehen in den nächsten Jahren in Pension - ob ausreichend junge Mediziner nachrücken, sei äußerst fraglich, hieß es aus Ärztekreisen - in Deutschland gebe es bereits eine intensive Diskussion, Ärzte rund um die Uhr per Helikopter zu den Patienten zu bringen. Die Rettung aus der Luft ist allerdings die teuerste Variante.

Auch wenn die Kosten schwer zu vergleichen sind: beim Land Oberösterreich rechnet man für ein Notarzteinsatzfahrzeug pro Stunde mit knapp 100 Euro, rund 4.000 sind es für einen Hubschrauber. Die Verletzungen seien ausschlaggebend dafür, wie die Versorgung der Patienten organisiert werden soll – ob aus der Luft oder am Boden, „aktuell haben wir eine sehr gute Versorgung in OÖ Wenn sich die Zeiten ändern werden wir andere Maßnahmen ergreifen“, so Gesundheits-Landesrätin Christine Haberlander (SPÖ).