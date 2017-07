Frau rettete Bub aus Oedter See

Zur Lebensretterin für einen fünfjährigen Buben wurde am Oedter See in Traun eine Rettungsschwimmerin, die freiwillig in der Station der Wasserrettung Dienst machte. Sie sah den Buben im Wasser zuerst spielen und plötzlich um sein Leben kämpfen und kam rechtzeitig.

Der Bub spielte gegen 19.00 Uhr am Ufer des Oedter Sees im Trauner Stadtteil Oed (Bezirk Linz-Land) ganz in der Nähe der Station der Wasserrettung. Das war sein großes Glück, denn als er immer weiter ins Wasser hineinging und schließlich im tiefen Wasser darum kämpfte, nicht unterzugehen, wurde die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Wasserrettung auf ihn aufmerksam.

Österreichische Wasserrettung LV OÖ

Rettungsschwimmerin machte freiwillig Dienst

Die geprüfte Rettungsschwimmerin rannte los und konnte den Fünfjährigen noch rechtzeitig aus dem See ziehen. In diesem Moment bemerkten auch die Eltern des Fünfjährigen den Vorfall, so der Einsatzbericht der Wasserrettung. Der Bub hatte zwar einen gehörigen Schrecken, aber sonst keine Verletzungen.

Es war reiner Zufall, dass die Frau in der Station der Wasserrettung war. Gewöhnlich ist diese während der Woche nicht besetzt, die Frau hatte aber mit drei Freundinnen beschlossen, wegen des heißen Badewetters freiwillig Dienst zu machen.

Schwimmer im Mondsee ertrunken

Am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) konnten Helfer einen 75-jährigen Badegast, der in Seewalchen am Attersee beim Schwimmen Probleme bekommen hatte, vor dem Ertrinken retten. Am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) allerdings kam für einen 76-jährigen Einheimischen jede Hilfe zu spät. Der Mann wurde am Abend im Wasser treibend entdeckt. Er konnte von den Rettern nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.