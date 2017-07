Ein Verletzter bei Kollision mit Zug

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montag in Baumgartenberg (Bezirk Perg) bei der Kollision mit einem Zug verletzt worden. Er war trotz Stopptafel und Hupsignal ohne anzuhalten in den unbeschrankten Bahnübergang eingefahren.

Der Lokführer versuchte noch, den Lastwagenfahrer mit einem akustischen Signal auf sich aufmerksam zu machen und leitete eine Vollbremsung ein. Er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Sein Wagen wurde von der Lok erfasst und knapp 30 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert, berichtete die Polizei.

Der 53-Jährige wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert. Die rund 20 Bahnpassagiere blieben unverletzt und wurden mit einem Bus weiterbefördert.