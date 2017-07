Container in Steyr in Brand gesteckt

Nach zwei Brandstiftern sucht die Polizei in Steyr. Ein Zeuge beobachtete, wie zwei Unbekannte Sonntagabend am Steinwändweg etwas in einen großen Abfallcontainer warfen und der Container daraufhin in Flammen aufging.

Der Brand griff kurz darauf auf einen zweiten Müllbehälter über. Der Zeuge verständigte Anrainer. Diese stellten die brennenden Container von der Müllinsel beim Haus weg auf die Straße, um zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

zurück von weiter

Keine Spur von Brandstiftern

Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Von den beiden Brandstiftern fehlte am Montag noch jede Spur.