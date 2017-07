Erste doppelte Herzklappen-OP per Katheter

Im Klinikum Wels-Grieskirchen haben Kardiologen erstmals in Österreich über einen Katheter zwei Herzklappen auf einmal operiert. Der Patientin, die durch die Herzschwäche auch an Atemnot litt gehe es nach dem Eingriff wieder sehr gut, hieß es am Montag.

Eine der vier Herzklappen war stark verkalkt und öffnete nicht mehr richtig. Eine weitere war undicht und konnte nicht mehr richtig schließen. "Dadurch wurde der Herzmuskel stark belastet und chronisch geschädigt. Dies äußerte sich bei der Patientin durch Atemnot und eine ausgeprägte Leistungsschwäche“, so der Leiter der Abteilung für Innere Medizin II, Ronald Binder in einer Medienaussendung.

Klinikum Wels

Operation ohne Narkose

Wegen des fortgeschrittenen Alters entschieden die Ärzte gegen eine Operation am offenen Herzen mit Öffnung des Brustkorbes, Stilllegen des Herzens und dazu notwendigen Einsatz einer Herz-Lungenmaschine. Sie setzten auf die sogenannte minimalinvasive Methode: „Mittels Herzkatheter wird die neue Herzklappe zusammengefaltet an ihren Einsatzort gebracht und dort entfaltet. Dieser Eingriff erfolgt am schlagenden Herzen".

Der Katheter wird dafür über die Leiste bis zum Herzen geschoben - in Summe ein Eingriff ohne große Operation und auch ohne Narkose - „und daher für die Patienten schonend“.

Kürzerer Spitalsaufenthalt

Bisher war in Österreich auf diese Weise jeweils nur an einer der Herzklappen gearbeitet worden. Am 17. Juli wurde im Klinikum Wels-Grieskirchen in einem Eingriff an die eine Herzklappe eine Prothese angebracht und die andere mit einem Klipp abgedichtet. Einen Tag dem Eingriff konnte die Frau bereits wieder aufstehen und einige Tage später das Spital selbständig, zu Fuß und nunmehr ohne Atemnot verlassen.

