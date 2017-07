Prozess: Pornofotos von Kindern gesammelt

Über Jahre hat ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems pornographische Videos und Fotos von Kindern auf seinem Computer gesammelt und weitergegeben. Dafür steht er am Dienstag in Steyr vor Gericht.

Den Prozess gegen den 38-Jährigen will das Gericht rasch erledigen - für nur 20 Minuten ist die Verhandlung anberaumt. Denn der Mann ist laut Pressesprecher voll geständig. Über fünf Jahre soll der 38-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf pornografische Darstellungen von Minderjährigen gesammelt haben.

Material im Internet geteilt

12.000 Pornobilder und -videos von Kindern soll er besitzen und seit 2012 aus dem Internet heruntergeladen und dann im Netz geteilt haben. Bei Untersuchungen von verdächtigen Internet-Seiten ist das Bundeskriminalamt im heurigen März dann dem Mann auf die Spur gekommen, er wurde angezeigt und steht am Dienstag vor Gericht. Ihm drohen bis zu zwei Jahre Haft.