14-Jähriger nach zahlreichen Delikten vor Gericht

Ein Jugendlicher steht nach zahlreichen Delikten am Montag in Linz vor Gericht. Nachdem der 14-Jährige bereits als Strafunmündiger mehrfach bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden war, beantragte diese jetzt seine Einweisung in eine Anstalt.

Seine erste Straftat als Strafmündiger beging er bereits zwei Tage nach dem 14. Geburtstag mit einer Falschaussage als Zeuge in einem Prozess vor dem Landesgericht. Er wollte damit einem Bekannten eine Verurteilung ersparen, gab er später an.

Raub, schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung

Seither wurde er aber immer wieder straffällig und bekam Anklagen unter anderem wegen Raubes von Mobiltelefonen und Geld, Drohungen mit dem Umbringen, schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Als Strafunmündiger war der Angeklagte bereits über 30 Mal überwiegend wegen Suchtgift-, Vermögens- und Gewaltdelikten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden.

Höhergradige geistig-seelische Abnormität

Ein Gutachten ergab, dass der Jugendliche an einer höhergradigen geistig-seelischen Abnormität leide. Es sei zu befürchten, dass er deswegen weiterhin schwere Taten wie etwa Todesdrohungen unter Einsatz von Waffen, Raubüberfälle und schwere Körperverletzungen begehen werde.

Deswegen beantragte die Staatsanwaltschaft neben einer Bestrafung - als Jugendlichem drohen dem Angeklagten bis zu fünf Jahre Haft - auch die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Ein Schöffengericht soll am Montag darüber entscheiden.