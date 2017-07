Reh ausgewichen - B3 sieben Stunden gesperrt

Mehr als sieben Stunden lang ist in der Nacht von Sonntag auf Montag die Donaustraße (B3) im Gemeindegebiet von Mauthausen gesperrt gewesen. Ein Lkw-Lenker wollte einem Reh ausweichen, kam ins Schleudern und sein Hängerzug kippte um.

Der 50-jährige Berufsfahrer aus Linz war gegen 21.00 Uhr auf der B3 unterwegs, als in Mauthausen plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Seine Angaben gegenüber der Polizei wurden von einer nachkommenden Zeugin bestätigt. Offenbar instinktiv wollte der Mann ausweichen – dadurch gerieten aber erst der Anhänger und dann auch das Zugfahrzeug ins Schleudern, so die Polizei am Montag.

Anhänger riss Laster um

Der Anhänger kam von der Fahrbahn ab, kippte um und riss in der Folge den Lkw mit, der schließlich quer über die Donaustraße lag. Der Lkw-Fahrer musste ins Spital gebracht werden. Mannschaften der Feuerwehren Haid, Mauthausen und Enns arbeiteten bis Montag 4.40 Uhr, bis die B3 wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.