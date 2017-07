Touristiker jubeln über Buchungen

Das schöne Wetter der vergangenen Wochen lässt die Tourismusbranche jubeln. Sowohl die Zahl der Nächtigungen als auch die der Ankünfte ist deutlich gestiegen.

Die Nächtigungszahlen sind im Mai und Juni im Vergleich zum Vorjahr um fast sieben Prozent auf knapp 1,4 Millionen gestiegen. 560.000 Ankünfte bedeuten ein Plus von mehr als 8 Prozent.

Salzkammergut als größter Profiteur

Der größte Profiteur in Oberösterreich sei dabei das Salzkammergut, so Tourismusreferent Michael Strugl (ÖVP). Zur positiven Entwicklung trugen sowohl heimische Urlauber als auch ausländische Gäste bei. Besonders den Chinesen scheint es zunehmend in Oberösterreich zu gefallen.

So wurden 20.000 anstelle von 12.000 Nächtigungen im Vergleichszeitraum des Vorjahres registriert. Das bedeutet einen Anstieg bei den chinesischen Urlauberinnen und Urlaubern um zwei Drittel. Und zwar nicht nur im Salzkammergut und insbesondere in Hallstatt, sondern auch in Linz, so Strugl.

Campingurlaub boomt

Von einem wahren Boom kann man beim Campingurlaub sprechen. Die Zahl der Standtage erhöhte sich um ein ganzes Drittel. Und hier spielte naturgemäß das Wetter eine entscheidende Rolle.