Betrunkener Festbesucher randalierte

Einen betrunkenen Festbesucher hat die Polizei am Wochenende im Bezirk Rohrbach festgenommen. Der 19-Jährige soll in der Nacht auf Sonntag am Festgelände in Niederwaldkirchen randaliert haben.

Deshalb wurde er vom Gelände verwiesen, so die Polizei Dagegen wehrte sich der junge Mann aber so heftig, dass die Sicherheitsmitarbeiter des Festgeländes ihn mit Kabelbindern fixierten.

Auch gegenüber der Polizei aggressiv

Der 19-Jährige zeigte sich auch gegen die eintreffenden Polizisten aggressiv, so die Landespolizeidirektion, weshalb er festgenommen wurde. Ein Alkotest ergab zwei Promille Alkohol im Blut, er wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Schlägerei bei Lederhosenfest

Und beim Lederhosenfest in Windischgarsten sind am Wochenende zwei Männer so heftig aneinander geraten, dass einer von ihnen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land hatte einen 22-jährigen Micheldorfer gewürgt. Während der jüngere von der Rettung abtransportiert wurde, verhielt sich der Ältere auch den Polizisten gegenüber rabiat. Er wurde festgenommen. Warum die beiden Männer in Streit geraten sind, ist nicht bekannt.