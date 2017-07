Frauen bei Aufstiegsmöglichkeiten benachteiligt

Nach wie vor gebe es großen Nachholbedarf, was die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen betrifft, heißt es von Frauenlandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) und der überparteilichen Plattform „Frau in der Wirtschaft“.

Der Wiedereinstieg nach der Karenz sei oft mit Schwierigkeiten verbunden, das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen während der Ferien ausbaufähig.

„Deutlich schlechtere Ausgangsposition“

Vor allem Frauen mit Kindern haben häufig eine deutlich schlechtere Ausgangsposition als Männer, was die Chancen betrifft, Karriere zu machen, so Haberlander und die Landesvorsitzende der Plattform „Frau in der Wirtschaft“, Margit Angerlehner. Dadurch würden den Unternehmen motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen verloren gehen. Dies führe zu „enormen Folgekosten“ und schwäche die Wettbewerbsfähigkeit.

„Noch viel zu tun“

Von gut eineinhalb Millionen auf knapp zwei Millionen ist die Zahl der berufstätigen Frauen zwischen 1994 und 2015 österreichweit gestiegen. Noch sei viel zu tun, etwa was die Arbeitszeiten oder die Kinderbetreuung vor allem während der neunwöchigen Sommerferien betrifft.

Zusätzlich erschwert werde die Situation, weil viele Betreuungseinrichtungen im Juli und August zu haben. Auf familiäre Unterstützung zu bauen, sei keine Lösung - der Ausbau staatlicher und betrieblicher Betreuungseinrichtungen sei daher umso wichtiger.

KOMPASS-Leitfaden neu aufgelegt

Neu aufgelegt wurde der KOMPASS-Leitfaden für die Einführung von frauen- und familienfreundlichen Maßnahmen, der im Auftrag des Frauenreferates des Landes herausgegeben wird.