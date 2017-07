Rollstuhlfahrer von Pkw erfasst

Ein 26-jähriger Rollstuhlfahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Burgkirchen (Bezirk Braunau) von einem Autofahrer erfasst und in eine Wiese geschleudert worden. Der Lenker beging Fahrerflucht.

Nach der Kollision des Pkws mit dem Rollstuhlfahrer sucht die Exekutive in Burgkirchen im Bezirk Braunau dringend nach dem flüchtigen Autofahrer. Er soll am Sonntag um 4.30 Uhr den 26-jährigen Rollstuhlfahrer, der auf dem Heimweg von einem Fest in Mauerkirchen war und auf der Albrechtsberger Gemeindestraße in Richtung B147 fuhr, von hinten erfasst haben.

Keine Spuren am Unfallort

Der 26-Jährige wurde dabei in die angrenzende Wiese geschleudert und war laut eigenen Aussagen kurz bewusstlos, so die Polizei. Als er wieder zu sich gekommen war, alarmierte er seine Freunde, die den 26-Jährigen ins Krankenhaus brachten. Weil es am Unfallort keine Spuren gibt und auch keine Hinweise auf den Täter gibt, ersuchte die Polizei am Sonntag in Braunau um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.