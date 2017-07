70-Jähriger bei Radunfall getötet

In Bad Ischl ist ein 70-jähriger Radfahrer bei einem Sturz über einen Böschungsmauer getötet worden. Der Pensionist war in der Nacht in Bad Ischl unterwegs gewesen.

Auf einem unbeleuchteten Straßenabschnitt geriet er auf die Böschungsmauer und stürzte ab. Laut Landespolizeidirektion verletzte sich der 70-Jährige dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Sturz von Vordach endete tödlich

Auch in Schlatt (Bezirk Vöcklabruck) kam ein Pensionist durch einen Sturz ums Leben. Der 69-Jährige hatte auf dem Vordach seines Hauses gearbeitet. Aus unbekannten Gründen stürzte er rücklings zwei Meter in die Tiefe und schlug mit dem Hinterkopf auf dem betonierten Gehweg auf. Der 69-Jährige, der zunächst noch ansprechbar war, starb wenige Stunden später im Spital.