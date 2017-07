Zwei Brände innerhalb kurzer Zeit

Alle Hände voll zu tun hatte Samstagfrüh die Welser Feuerwehr. Im Abstand von nur zehn Minuten wurde zweimal Brandalarm ausgelöst.

Zuerst mussten die Einsatzkräfte zu einem Tiefgaragenbrand an der Ecke Bahnhofstraße-Maximilianstraße ausrücken. Wenig später kam noch ein Einsatz in einem Geschäftslokal am Ring dazu.

„Extrem starke Rauchentwicklung“

Benjamin Deutsch von der Feuerwehr Wels beschreibt die Einsätze so: „Bereits beim Eintreffen gab es eine extrem starke Rauchentwicklung. Mittels Wärmebildkamera konnte der Brandherz schnell lokalisiert werden. Das Problem dabei: Man sieht bei so einer starken Rauchentwicklung die eigene Hand vor den Augen nicht mehr.“ Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.