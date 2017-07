Gutes Zeugnis für offenes Speiseeis

Der heurige Sommer hat bis jetzt bereits mehr Hitzetage als im langjährigen Durchschnitt gebracht, so eine Zwischenbilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Das Land OÖ testete Speiseeis aus 32 Betrieben. 85 Prozent der Proben erhielten ein „sehr gut“.

Allein im Juli gab es etwa bei der Messstation in Vöcklabruck acht Tage mit über 30 Grad - mehr als doppelt so viele wie gewöhnlich. Dementsprechend viel wurde auch an Speiseeis in Eisbechern und Stanitzeln umgesetzt.

APA/Georg Hochmuth

66 Proben analysiert

Die Tester der Lebensmittelaufsicht des Landes sammelten 66 Eisproben aus 32 Betrieben, die von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Linz auf Keime untersucht wurden, so Konsumentenschutz-Landesrat Rudi Anschober (Grüne).

Das Ergebnis: 85 Prozent der Eis-Proben wurden von den Testern mit „sehr gut“ bewertet, 15 Prozent der Proben hingegen beanstandet - und zwar wegen erhöhter Keime. Bei den Untersuchungen seien unter anderem Enterobakterien festgestellt worden - die auf mangelnde Hygiene etwa bei der Herstellung hinweisen und Durchfall und Erbrechen auslösen können.

Ergebnis im Bereich der letzten Jahre

Gegen die insgesamt sechs betroffenen Betriebe wurden laut Anschober Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet und umgehend Verbesserungsmaßnahmen angeordnet. Insgesamt liegt das heurige Ergebnis des Speiseis-Tests im Bereich der letzten Jahre - nur das Vorjahr sei mit zwei beanstandeten Proben extrem positiv gewesen. In der nächsten Woche werden mit einer angekündigten Hitzewelle wahrscheinlich die Eisumsätze erneut steigen.

