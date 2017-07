Neue Ticketautomaten der ÖBB

Die ÖBB investieren einen zweistelligen Millionenbetrag in die Erneuerung des Fahrkartenverkaufs. Ein Punkt ist auch die Neugestaltung der Ticketautomaten, deren System soll bedienerfreundlicher werden, wie am Freitag in Linz gezeigt wurde.

Der Verkauf am Schalter werde zunehmend unwichtig, so Paul Sonnleitner, Personenverkehrs-Chef der ÖBB in OÖ. Rund zwei Drittel aller Fahrkarten würden über die Ticketautomaten gebucht, darum sei die Adaptierung dieser in dem Gesamtkonzept ein wichtiger Punkt gewesen. Das Gehäuse sei gleich geblieben, das Innenleben wurde völlig umgekrempelt: einfacher und leichter verständlich als mit dem bisherigen System soll der Ticketkauf beim Automaten nun funktionieren.

ORF

„Alle Verkehrsverbünde Österreichs abrufbar“

Ein wesentlicher Unterschied ist etwa die Zahl der eingespeicherten Stationen steigt von 1.000 auf 14.000, weil nun alle Verkehrsverbünde in Österreich abrufbar sind. Zudem werden jetzt auch Fahrplaninformationen am Bildschirm eingeblendet. Allein in Oberösterreich verkaufen die ÖBB pro Jahr rund vier Millionen Tickets, zwei Drittel davon an solchen Automaten. Bis Herbst werden in Oberösterreich alle 185 Ticketautomaten auf das neue System umgestellt, der erste steht am Linzer Hauptbahnhof.