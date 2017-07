14-Jähriger stahl Kleinlaster für Spritztour

Ein 14-Jähriger hat mit einem fremden Kleinlaster eine mehrtägige Spritztour im Bezirk Vöcklabruck unternommen, bei welcher er auch Freunde mitgenommen haben soll. Der Jugendliche „borgte“ sich laut Polizei erst kürzlich ein Auto fuhr es zu Schrott.

Der 14-Jährige dürfte den auf einem Betriebsgelände abgestellten Kleinlaster in der Zeit zwischen 10. und 12. Juli gestohlen haben. Er durchstieß den Zaun des Areals und fuhr zunächst nach Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck). Dort stellte er das Fahrzeug an einem Waldweg ab und schlief auch mehrmals darin.

Ziellos durch die Gegend

In der Nacht auf den 17. Juli fuhr er, begleitet von zwei Freunden im Alter von 14 und 16 Jahren, mit den Wagen ziellos im Bezirk herum, so die Polizei am Freitag. In der Früh parkte das Trio beim Friedhof in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ab und legte sich in dem Laster schlafen. Gegen Mittag wurde der Wagen mit den schlafenden Burschen entdeckt. Alle drei werden angezeigt.