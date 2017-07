Erster Erfolg für Kiebitzprojekt

In Eferding hat ein Vogelprojekt von birdlife und Landwirten der Region zu einem ersten Erfolg geführt. Bei den Kiebitzen, die vom Aussterben bedroht sind, wurden mindestens 16 Jungvögel gezählt, so die Verantwortlichen.

Er gilt als eines der Sorgenkinder in der Vogelwelt: Der Kiebitz mit seiner auffälligen Federhaube. Um mehr als 50 Prozent sind die europaweiten Bestände in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. In Oberösterreich schwankt der Bestand je nach Region, so Hans Uhl von birdlife Österreich.

„Weil sich der Kiebitz anpasste und statt auf Feuchtwiesen jetzt auf Äckern brütet, kommt er mit der Landwirtschaft in Konflikt.“ Denn Feldarbeiten beginnen oft schon im März, dann wenn die Vögel ihre Nester in die Ackerfurchen bauen und brüten.

Gemeinsam mit mehreren Landwirten im Bezirk Eferding wurde für ein spezielles Schutzprojekt entwickelt. In dem zwei Quadratkilometer großen Gebiet bei St. Marienkirchen an der Polsenz und Scharten, in dem etwa 20 Kiebitzpaare leben, wurde laut Uhl zum Beispiel eine Bewirtschaftungspause zur Brutzeit eingehalten beziehungsweise die Maisaussaat um mehrere Wochen verzögert.

Die Bauern bekamen vom Land Oberösterreich zum Teil eine Entschädigungszahlung für mögliche Ertragsverluste. Aber dafür hätten heuer im beobachteten Gebiet mindestens 16 junge Kiebitze überlebt, Jungtiere, die es sonst wahrscheinlich nicht geben würde, so Uhl.

Kiebitze hatten mit Kälte und Dürre zu kämpfen

„Gar nicht optimal“ waren für die Kiebitze die wettermäßigen Bedingungen im heurigen Frühjahr, „zuerst verursachte der ungewöhnlich starke Kälteeinbruch zu Ostern zahlreiche Gelegeverluste. Danach hatten sicher viele junge Kiebitze mit der großen Trockenheit im Juni zu kämpfen“.

Wegen des Erfolges soll das Kiebitz-Schutz Projekt weiter fortgesetzt und auch auf bundesweite Ackergebiete ausgeweitet werden.