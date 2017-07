Starkes Reisewochenende steht bevor

Auch dieses Wochenende wird erneut mit starkem Urlauberreiseverkehr gerechnet. In Bayern und Baden-Württemberg beginnen die Sommerferien, dementsprechend werden viele Familien in den Urlaub Richtung Süden aufbrechen.

Es gibt offenbar nahezu kein Wochenende mehr ohne lange Staus im Urlauberreiseverkehr. Auch dieses Wochenende dürften lange Staus anstehen, so Katrin Wachauer aus der Radio-Oberösterreich-Verkehrsredaktion: "Wir rechnen bereits Samstagfrüh mit ersten Verzögerungen. Besonders betroffen ist die Tunnelkette Klaus und die Tunnel davor auf der Pyhrnautobahn Richtung Graz.“

ORF

Sollte es in diesem Bereich zur Überlastung kommen, wird die Blockabfertigung aktiviert und es entstehen Wartezeiten vor den Tunneleinfahrten.

Weniger Staus ab 15.00 Uhr

Lange Staus werden auch im Bundesland Salzburg auf der Tauernautobahn vor den Tunnel erwartet und in Kärnten auf dem Weg Richtung Slowenien vor dem Karawankentunnel. "Erfahrungsgemäß lassen am Samstag gegen 15.00 Uhr die Staus nach. Also wer kann, sollte später losfahren oder schon sehr bald in der früh“, weiß Katrin Wachauer aus der Verkehrsredaktion. Eine zweite, aber weitaus schwächere Reisewelle wird am Sonntag Richtung Süden erwartet.