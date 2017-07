SPÖ-Rebellin aus OÖ auf Liste Pilz

Am Freitagvormittag hat Peter Pilz in einer Pressekonferenz jene Abgeordnete präsentiert, die ihm die nötigen Unterschriften für seine Kandidatur gegeben haben. Auch die „SPÖ-Rebellin“ Daniela Holzinger aus Gampern (Bezirk Vöcklabruck) holte Pilz in sein Team.

Damit bestätigten Pilz und Holzinger die Gerüchte, die bereits vor der Pressekonferenz um ihre Kandidatur kursierten. Die 29-Jährige zog sich ja im Mai aus Frust an den „kleinkarierten Macht- und Prestigedenken“ aus der SPÖ zurück. Mehr dazu: SPÖ-Rebellin gibt auf: Keine weitere Kandidatur (ooe.ORF.at)

„Neue Chance“

Jetzt soll Holzinger Sozial- und Familiensprecherin für die Liste Pilz sein. Holzinger sehe darin eine „neue Chance“. Sie wollte vor allem dem Klubzwang entgehen, der, wie sie sagt, „Politiker in die Zange“ nimmt.

ORF

Besonders wolle sie sich für flexiblere Arbeitszeiten einsetzen, erklärte Holzinger bei der Pressekonferenz mit Peter Pilz.

Neben der SPÖ-Abgeordneten zieht der Ex-Grüne mit zwei früheren Klubkollegen in die Wahl. Bei der Pressekonferenz präsentierte Pilz den Grünen Kultursprecher Wolfgang Zinggl und Budgetsprecher Bruno Rossmann. Zinggl, Rossmann und Holzinger haben bei ihren Parteien keinen sicheren Listenplatz mehr erhalten haben.